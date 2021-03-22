В третьем раунде Баринчик метким ударом справа почти положил соперника на ринг/ фото: lentanews.com.ua

Интернациональный чемпион по версии WBO в легкой весовой категории Денис Беринчик в поединке с чилийцем Хосе Санчесом, вырвав у него победу в третьем раунде.

Беринчик с первого раунда занял позицию в центре ринга и предпринимал активные действия для проведения эффективных атак. Во второй трехминутке украинец приложил все усилия, чтобы вывести соперника из обороны, после чего метким ударом рассек Санчесу бровь.

Отмечается, что в третьем раунде Баринчик метким ударом справа почти положил соперника на ринг, после чего несколькими ударами начал добивать его, в итоге рефери принял решение остановить бой и присудить украинцу победу техническим нокаутом.

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