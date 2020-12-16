Дмитрий Побережец в августе 2020 года дебютировал в российском промоушене Absolute Championship Akhmat Источник: открытые источники

Украинский боец MMA Дмитрий Побережец, выступающий в супертяжелом весе эффектным нокаутом победил на турнире по смешанным единоборствам АСА-115, проходившем в Москве.

35-летний уроженец Киева встретился в октагоне с 34-летним уроженцев Дагестана Русланом Магомедовым (15 побед, 1 поражение). В третьем раунде Побережец (25 побед, 5 поражений) провел ударную серию и мощным левым отправил своего противника на настил. После добивания рефери остановил бой.

Дмитрий Побережец в августе 2020 года дебютировал в российском промоушене АСА (Absolute Championship Akhmat). В первом же бою украинец отправил в нокаут поляка Адама Палаша. После победы над дагестанцем Побережец стал первым претендентом на титульный бой против Тони "Халк" Джонсона.

В 2017 году Побережец подписал контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship (UFC). Дебютный бой украинца сорвался из-за травмы, а в 2018 году он снялся с турнира в Лондоне. В результате он был уволен из UFC, не проведя ни одного поединка.

Ранее сообщалось, что бойца UFC Гаджимурада Антигулова избили на свадьбе в Дагестане за распитие алкоголя. После этого промоушен разорвал с ним контракт.