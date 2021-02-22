Вице-чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (14 побед, 8 из них - нокаутом), защитивший в октябре 2020 чемпионский титул WBO International в легком весе (до 61 кг), свой следующий бой проведет весной этого года. Об этом сообщает в Facebook промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.

32-летний украинец встретится с 36-летним чилийским чемпионом WBO Latino Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО). Поединок состоится 21 марта в Броварах. На кону - пояс интернационального чемпиона по версии WBO, которым владеет Беринчик.

Сейчас Денис занимает третье место в рейтинге WBO и является шестым номером IBF. Напомним, что в предыдущем поединке в октябре 2020-го Беринчик в 8-м раунде отправил в технический нокаут румынского боксера Виорела Симиона (22-4-0, 9 КО).

Хосе Санчес по прозвищу "Pato Lucas" (испанская версия мультипликационного персонажа Даффи Дака) живет и тренируется в Чили. На профессиональном ринге провел 19 боев, одержал 18 побед, 7 из которых – досрочно. Он входит в ТОП-15 рейтинга WBO и владеет титулом титул WBO Latino.

Ранее "Подробности" писали о том, что Денис Беринчик впервые рассказал о потере новорожденного сына.