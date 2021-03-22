На автостанции в Киеве зарезали продавца (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
На автостанции "Выдубичи" в Печерском районе Киева в понедельник, 22 марта, убили продавца торгового киоска. Об этом сообщают столичные новостные Telegam-каналы.
Очевидцы рассказали, что в продуктовом ларьке всюду была кровь и предположили, что продавца зарезали. На место происшествия прибыла полиция и следственно-оперативная группа.
В полиции информацию об убийстве пока не подтвердили. "Сегодня" со ссылкой на источник в полиции сообщает, что у мужчины 1986 года предположительно оторвался тромб.
Якобы у продавца был варикоз и лопнула вена, поэтому в киоске было много крови.
Ранее сообщалось, что на столичной Троещине мужчина делал дома взрывчатку и едва не погиб, когда химические вещества взорвались в результате синтеза.
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