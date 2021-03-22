Делал дома взрывчатку: на Троещине в Киеве прогремел мощный взрыв (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Житель Деснянского района Киева устроил взрыв в своей квартире и получил серьезные ранения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
О происшествии правоохранителям стало известно от медиков в воскресенье, 21 марта. Около 21:00 в полицию обратились сотрудники больницы скорой медицинской помощи. Они сообщили, что к ним за помощью обратился 59-летний мужчина с ранениями, полученными во время взрыва.
Следователям пострадавший рассказал, что случайно устроил взрыв в собственной квартире на улице Закревского. По словам пострадавшего, он смешивал в пластиковой таре некие химические вещества, которые в результате синтеза взорвались.
На квартиру "химика" сразу же выехала для проведения обыска следственно-оперативная группа и взрывотехники. Криминалисты изъяли остатки пластика, которые направили для проведения экспертизы.
После выздоровления горе-взрывник предстанет перед судом за "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Напомним, что несколько дней назад в Боярке под Киевом прогремел мощный взрыв. Как оказалось, уроженец Крыма изготовил самодельную бомбу, с помощью которой хотел "наказать" должницу, не отдававшую ему крупную сумму денег. Она сдетонировала, когда он приехал к дому своей жертвы.
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