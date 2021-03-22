КСУ переходит на дистанционную работу [ Редактировать ]
Из-за локдауна в Киеве на дистанционную работу переходит и Конституционный суд Украины. Это связано с повышенными карантинными ограничениями в столице. Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.
Сообщается, что КСУ уходит на дистанционную работу с 20 марта по 9 апреля 2021 года.
"Судьи Конституционного суда Украины, их патронатные службы и работники Секретариата суда с целью минимизации личных контактов и предотвращения распространения болезни будут продолжать выполнять служебные обязанности с применением средств информационных технологий в том числе в режиме удаленного доступа", - говорится в сообщении.
Отметим, в ближайшие дни КСУ будет рассматривать конституционность постановления Кабинета министров о карантине от 22 июля 2020, а также конституционность отдельных положений нового Избирательного кодекса и закона о телевидении и радиовещании.
Ранее Зеленский отозвал из Рады закон о разгоне КСУ.
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