В Беларуси задержали лидера оппозиционной партии [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Беларуси задержали лидера оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова. Его доставили в минский центр изоляции правонарушителей Окрестина. Об этом сообщается на Facebook-странице политсилы.
Накануне вечером, 22 марта, Козлов предупредил однопартийцев и близких о том, что его могут задержать, а после перестал выходить на связь.
Николай Козлов неоднократно задерживался и трижды отказывался давать подписку о неразглашении после допросов. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания. Политику грозит до трех лет лишения свободы.
Как сообщали "Подробности", 2 марта Следственный комитет Республики подал в международный розыск и инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Из-за угрозы ареста в августе 2020 года она была вынуждена уехать в Литву.
Несмотря на это, 19 марта экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская заявила, что запускает общенациональное онлайн-голосование о возможности переговоров с белорусскими властями при международном посредничестве.
Напомним, что в Беларуси резко ужесточили наказание за митинги и запрещенную символику. За бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, простого гражданина оштрафуют на сумму в размере 145-580 рублей (1559-6220 грн). За неповиновение сотруднику милиции максимальный штраф увеличили до 2900 рублей (31,1 тыс. грн.).
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