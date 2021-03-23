В Беларуси задержали лидера оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова. Его доставили в минский центр изоляции правонарушителей Окрестина. Об этом сообщается на Facebook-странице политсилы.

Накануне вечером, 22 марта, Козлов предупредил однопартийцев и близких о том, что его могут задержать, а после перестал выходить на связь.

Николай Козлов неоднократно задерживался и трижды отказывался давать подписку о неразглашении после допросов. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания. Политику грозит до трех лет лишения свободы.

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Как сообщали "Подробности", 2 марта Следственный комитет Республики подал в международный розыск и инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Из-за угрозы ареста в августе 2020 года она была вынуждена уехать в Литву.

Несмотря на это, 19 марта экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская заявила, что запускает общенациональное онлайн-голосование о возможности переговоров с белорусскими властями при международном посредничестве.

Напомним, что в Беларуси резко ужесточили наказание за митинги и запрещенную символику. За бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, простого гражданина оштрафуют на сумму в размере 145-580 рублей (1559-6220 грн). ​За неповиновение сотруднику милиции максимальный штраф увеличили до 2900 рублей (31,1 тыс. грн.).