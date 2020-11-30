Тайсон-Джонс: как закончился поединок (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджелесе на звездной арене "Стейплс-центр" состоялся поединок между Майком Тайсоном и Рой Джонсом-младшим. Судьи не смогли решить, кто оказался сильнее и заявили о ничьей.
Еще с первого раунда Тайсон взял лидерство на ринге и больше атаковал. Джонс же выбрал тактику "второго номера" и пытался выкидывать удары в ответ. Поединок был интересным и активным. Скорости боксеров могут позавидовать даже молодые спортсмены.
Майк и Рой провели на ринге весь 8-раундовый бой. После его завершения судейские записки должны были решить судьбу специального пояса.
Однако, судьи не смогли решить, кто оказался сильнее и сигнализировали о ничьей. Боксеры были разъярены таким решением, особенно свое недовольство показывал Тайсон.
Напомним, за поединок Тайсон должен получить гонорар в сумме 10 миллионов долларов. А вот его соперник в три раза меньше - 3 миллиона долларов. Большая часть денег пойдет на благотворительность.
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