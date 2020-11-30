В воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджелесе на звездной арене "Стейплс-центр" состоялся поединок между Майком Тайсоном и Рой Джонсом-младшим. Судьи не смогли решить, кто оказался сильнее и заявили о ничьей.

Еще с первого раунда Тайсон взял лидерство на ринге и больше атаковал. Джонс же выбрал тактику "второго номера" и пытался выкидывать удары в ответ. Поединок был интересным и активным. Скорости боксеров могут позавидовать даже молодые спортсмены.

Майк и Рой провели на ринге весь 8-раундовый бой. После его завершения судейские записки должны были решить судьбу специального пояса.

Однако, судьи не смогли решить, кто оказался сильнее и сигнализировали о ничьей. Боксеры были разъярены таким решением, особенно свое недовольство показывал Тайсон.

Напомним, за поединок Тайсон должен получить гонорар в сумме 10 миллионов долларов. А вот его соперник в три раза меньше - 3 миллиона долларов. Большая часть денег пойдет на благотворительность.

Ранее Тайсон прокомментировал бой Лопес-Ломаченко.