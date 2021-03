Соучредитель Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой первый пост в Twitter. Торги за твит в итоге достигли цены в 2,9 миллиона долларов (чуть более 50 биткоинов). Новый владелец под псевдонимом @sinaEstavi является основателем ресурса Bridge Oracle о блок-чейн системах.

"Просто настраиваю свой twttr", - говорится в первом сообщении социальной сети, отправленном с аккаунта Дорси в марте 2006 года.

Твит был продан через аукцион на платформе Valuables, принадлежащей американской компании Cent.

Цифровой пост продавался, как невзаимозаменяемый токен (NFT) – уникальный цифровой сертификат, в котором указано, кому конкретно принадлежит фотография, видео или другая форма ценной виртуальной информации.

Твиты — это новейшие цифровые активы, которые можно монетизировать с помощью так называемых невзаимозаменяемых токенов. NFT используют блокчейн, ту же технологию распределенных баз данных, которая лежит в основе биткойна и других криптовалют, для создания уникальных сертификатов собственности на любые цифровые товары.

Соучредитель Twitter Джек Дорси, продавший твит за 2,9 млн долларов

Таким образом, покупатель получил сертификат с цифровой подписью, подтвержденной бывшим владельцем, а также метаданные исходного твита. Данные включают такую ​​информацию, как время публикации твита и его текстовое содержание.

При этом несмотря на то, что у поста появился новый владелец, сообщение в Twitter останется общедоступным и дальше.

"Это не просто твит! Думаю, спустя годы люди поймут истинную ценность моего приобретения, как картины Моны Лизы", - прокомментировал свое приобретение @sinaEstavi.

