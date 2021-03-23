Соучредитель Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой первый пост в Twitter. Торги за твит в итоге достигли цены в 2,9 миллиона долларов (чуть более 50 биткоинов). Новый владелец под псевдонимом @sinaEstavi является основателем ресурса Bridge Oracle о блок-чейн системах.

"Просто настраиваю свой twttr", - говорится в первом сообщении социальной сети, отправленном с аккаунта Дорси в марте 2006 года.

Твит был продан через аукцион на платформе Valuables, принадлежащей американской компании Cent.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Цифровой пост продавался, как невзаимозаменяемый токен (NFT) – уникальный цифровой сертификат, в котором указано, кому конкретно принадлежит фотография, видео или другая форма ценной виртуальной информации.

Твиты — это новейшие цифровые активы, которые можно монетизировать с помощью так называемых невзаимозаменяемых токенов. NFT используют блокчейн, ту же технологию распределенных баз данных, которая лежит в основе биткойна и других криптовалют, для создания уникальных сертификатов собственности на любые цифровые товары.

Соучредитель Twitter Джек Дорси, продавший твит за 2,9 млн долларов

Таким образом, покупатель получил сертификат с цифровой подписью, подтвержденной бывшим владельцем, а также метаданные исходного твита. Данные включают такую ​​информацию, как время публикации твита и его текстовое содержание.

При этом несмотря на то, что у поста появился новый владелец, сообщение в Twitter останется общедоступным и дальше.

"Это не просто твит! Думаю, спустя годы люди поймут истинную ценность моего приобретения, как картины Моны Лизы", - прокомментировал свое приобретение @sinaEstavi.

This is not just a tweet!



I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ — Estavi (@sinaEstavi) March 22, 2021

Впервые твит был выставлен на продажу в декабре 2020 года. Однако такой необычный товар привлек дополнительное внимания после того, как сооснователь Twitter написал о своем "ценном" лоте в пятницу. С тех пор этим твитом поделились тысячи раз, а торги начали расти как на дрожжах.

Торги за твит

В течение нескольких минут после публикации твита ставки превысили 88 тысяч долларов. Но в субботу они резко выросли: предложение в 1,5 миллиона долларов было перебито предложением на 2 миллиона долларов, а затем $2,5 млн, пока не достигло итоговой цены в 2,9 миллиона долларов.

Согласно условиям площадки Valuables by Cent, 95% суммы от продажи достанется продавцу, а оставшиеся 5% комиссии – веб-сайту.

Большинство из нас может подумать, что это очень высокая цена за какой-то простой пост в социальной сети. Но, учитывая лихорадочное и часто иррациональное состояние любого рынка, связанного с криптовалютой, возможно, покупатель делает ставку на то, что скоро появится другой, более богатый покупатель и выкупит твит по еще более высокой цене на фоне искусственно раздутого интереса со стороны интернет-сообщества.

Вырученные от продажи деньги Дорси конвертировал в биткойны и пожертвовал их в фонд помощи людям, пострадавшим от COVID-19 в Африке.

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