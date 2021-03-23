Самый первый пост в Twitter продали за $2,9 млн [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Соучредитель Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой первый пост в Twitter. Торги за твит в итоге достигли цены в 2,9 миллиона долларов (чуть более 50 биткоинов). Новый владелец под псевдонимом @sinaEstavi является основателем ресурса Bridge Oracle о блок-чейн системах.
"Просто настраиваю свой twttr", - говорится в первом сообщении социальной сети, отправленном с аккаунта Дорси в марте 2006 года.
Твит был продан через аукцион на платформе Valuables, принадлежащей американской компании Cent.
just setting up my twttr— jack (@jack) March 21, 2006
Цифровой пост продавался, как невзаимозаменяемый токен (NFT) – уникальный цифровой сертификат, в котором указано, кому конкретно принадлежит фотография, видео или другая форма ценной виртуальной информации.
Твиты — это новейшие цифровые активы, которые можно монетизировать с помощью так называемых невзаимозаменяемых токенов. NFT используют блокчейн, ту же технологию распределенных баз данных, которая лежит в основе биткойна и других криптовалют, для создания уникальных сертификатов собственности на любые цифровые товары.
Соучредитель Twitter Джек Дорси, продавший твит за 2,9 млн долларов
Таким образом, покупатель получил сертификат с цифровой подписью, подтвержденной бывшим владельцем, а также метаданные исходного твита. Данные включают такую информацию, как время публикации твита и его текстовое содержание.
При этом несмотря на то, что у поста появился новый владелец, сообщение в Twitter останется общедоступным и дальше.
"Это не просто твит! Думаю, спустя годы люди поймут истинную ценность моего приобретения, как картины Моны Лизы", - прокомментировал свое приобретение @sinaEstavi.
This is not just a tweet!— Estavi (@sinaEstavi) March 22, 2021
I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ
Впервые твит был выставлен на продажу в декабре 2020 года. Однако такой необычный товар привлек дополнительное внимания после того, как сооснователь Twitter написал о своем "ценном" лоте в пятницу. С тех пор этим твитом поделились тысячи раз, а торги начали расти как на дрожжах.
Торги за твит
В течение нескольких минут после публикации твита ставки превысили 88 тысяч долларов. Но в субботу они резко выросли: предложение в 1,5 миллиона долларов было перебито предложением на 2 миллиона долларов, а затем $2,5 млн, пока не достигло итоговой цены в 2,9 миллиона долларов.
Согласно условиям площадки Valuables by Cent, 95% суммы от продажи достанется продавцу, а оставшиеся 5% комиссии – веб-сайту.
Большинство из нас может подумать, что это очень высокая цена за какой-то простой пост в социальной сети. Но, учитывая лихорадочное и часто иррациональное состояние любого рынка, связанного с криптовалютой, возможно, покупатель делает ставку на то, что скоро появится другой, более богатый покупатель и выкупит твит по еще более высокой цене на фоне искусственно раздутого интереса со стороны интернет-сообщества.
Вырученные от продажи деньги Дорси конвертировал в биткойны и пожертвовал их в фонд помощи людям, пострадавшим от COVID-19 в Африке.
Sent to @GiveDirectly Africa fund 🌍Thank you, @sinaEstavi. pic.twitter.com/aEZu07auLV— jack (@jack) March 22, 2021
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Twitter "подсветит" ложь о коронавирусе. Также недавно в Twitter Маколей Калкин обрадовался удалению Трампа из "Один дома 2".
по теме
В субботу, 13 марта, криптовалюта подорожала до исторического максимума
Нова мережа "повністю змінить правила гри" - з'явитися вона може за два-три місяці
Помимо редактирования отправленных сообщений, их можно выделять жирным шрифтом, курсивом или сделать зачеркнутым
Йдеться про публічний "роман" восьмирічної дівчинки і тринадцятирічного хлопця. Виставляти почуття напоказ та монетизувати їх вирішила мама дівчинки
Перехід у віртуальний простір допоміг йому йти в ногу з часом і розмовляти з людьми сучасною мовою про важливі речі