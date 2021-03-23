Львовскую область переместили в "красную" зону карантина. Такое решение приняли в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ограничения начнут действовать в полночь 25 марта. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Карантинные ограничения "красной" зоны распространяются на всю территорию области, включая Львов.

С 00 часов 00 минут 25 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

В "красной" зоне карантина запрещено:

прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов.

Отметим, что теперь в "красной" зоны карантина необходимо обязательно быть в масках на улице и в парках.

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