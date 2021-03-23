Во вторник, 23 марта, президент Владимир Зеленский согласовал присоединение Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информацию относительно иностранного законодательства. Так, был подписан соответствующий закон. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отметим, что парламент принял закон 2 марта 2021 года, а инициирован он был самим президентом.

Конвенция вступает в силу для Украины на 30-й день после сдачи на хранение документа о присоединении.

Целью конвенции, к которой присоединится Украина, как объяснили в Офисе президента, является установление правил, регулирующих международное сотрудничество между участниками относительно получения подтверждения и информации по законодательству каждой из стран-участниц.

Эта конвенция предусматривает предоставление возможности судебным органам участниц обращаться с запросом о предоставлении информации о тексте, действии, содержании и области применения ее законодательства по конкретным вопросам.

Ранее мы писали о том, что в течение ближайших 5-10 лет Украина хочет вступить в Европейский союз.