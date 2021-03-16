Яфет Котто был известен по ролям в фильмах "Чужой" и "Бегущий человек" Источник: Facebook

В возрасте 81 года скончался американский актер Яфет Котто. Он был известен по ролям в фильмах "Чужой", "Бегущий человек", "Звездная палата", "Кукловоды", а также сыграл главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть". Об этом сообщает издание Daily Star.

О смерти актера сообщила его жена. Причины смерти не разглашаются, однако она стала неожиданной для близких.

Котто, отец которого эмигрировал в США из Камеруна, трижды был женат. У него шестеро детей. Последние годы жизни он проживал на Филиппинах.

Яфет наиболее известен по роли главного злодея доктора Кананга (Мистер Большой) в фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть", где он снимался вместе с Роджером Муром.

Затем он снялся в культовой фантастике "Чужой" и в фильме 1987 года "Бегущий человек" с Арнольдом Шварценеггером. Вместе с Робертом Де Ниро он снялся в комедийном триллере "Полночный бег" в роли агента ФБР Алонзо Мосли.

Ранее сообщалось, что умерла звезда культовых сериалов "Вавилон-5" и "Остаться в живых".