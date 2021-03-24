В 2021 году Министерство здравоохранения закупит 7,89 миллиона доз вакцины от коронавируса. На это потратят 4 миллиарда гривен. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

Глава StateWatch Глеб Каневский заявил, что средние расходы, заложенные в бюджетной программе на закупку вакцины от коронавируса для одного человека, составляют 504 гривны.

При этом в программе не указаны ни производитель, ни название вакцин.

Сейчас невозможно понять, сколько всего средств оплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается Минздравом.

Пока в Украину поставили только 500 тысяч доз индийской вакцины Covishield, стоимость которой неизвестна.

Ранее мы писали, что в Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса. На самом деле РНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать у человека иммунитет к коронавирусу.

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