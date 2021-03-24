С четверга, 25 марта, киевских учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, ученики младших классов сядут за парты со следующего понедельника, если ситуация с коронавирусом в столице существенно не ухудшится.

Для учащихся 5-11 обучение начнется с 25 марта - в дистанционном формате. Ученики младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник.

Для учителей, руководителей учреждений образования подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов.

Напомним, из-за стремительного увеличения числа заболевших коронавирусом в Харьковской области местные власти приняли решение об усилении карантинных ограничений.

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