Во вторник, 23 марта, президент Украины подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан России и российских компаний. Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

Также под ограничения попали и три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым.

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Среди попавших под санкции ряд представителей МВД России, правительства и Федерального собрания. Среди компаний, получивших, как и физические лица, санкции на три года, интернет-издания "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", государственный медиа-холдинг "Россия сегодня", страховая компания "Росгосстрах".

Под санкции попали граждане России:

Горовой Александр - первый замминистра внутренних дел России;

Казакова Валентина - начальник Главного управления МВД России по вопросам миграции;

Адзинов Кирилл - начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД России;

Левченко Олег - начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области;

Гурьянова Анна - начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;

Хлыстов Владимир - начальник отдела по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел России по Неклиновского района Ростовской области;

Агарков Олег - начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;

Башкин Александр - заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;

Вуколов Всеволод - заместитель министра труда и социальной защиты России (ранее - руководитель Федеральной службы России по труду и занятости, член правительственной комиссии России по миграционной политике);

Зубов Игорь - статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел России, государственный советник России 1 класса;

Карлин Александр - заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;

Меньщиков Владислав Владимирович - руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности России, член правительственной комиссии России по миграционной политике;

Нарусова Людмила - член Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;

Рукавишникова Ирина Валерьевна - первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;

Цепкин Олег - член Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;

А также граждане Франции:

Лакапель Жан-Лин - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";

Оливье Филипп - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";

Виржини Жорон - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против чиновников времен Януковича и Азарова.

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