Зеленский подписал новые санкции [ Редактировать ]
Во вторник, 23 марта, президент Украины подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан России и российских компаний. Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.
Также под ограничения попали и три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым.
Среди попавших под санкции ряд представителей МВД России, правительства и Федерального собрания. Среди компаний, получивших, как и физические лица, санкции на три года, интернет-издания "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", государственный медиа-холдинг "Россия сегодня", страховая компания "Росгосстрах".
Под санкции попали граждане России:
- Горовой Александр - первый замминистра внутренних дел России;
- Казакова Валентина - начальник Главного управления МВД России по вопросам миграции;
- Адзинов Кирилл - начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД России;
- Левченко Олег - начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области;
- Гурьянова Анна - начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;
- Хлыстов Владимир - начальник отдела по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел России по Неклиновского района Ростовской области;
- Агарков Олег - начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;
- Башкин Александр - заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Вуколов Всеволод - заместитель министра труда и социальной защиты России (ранее - руководитель Федеральной службы России по труду и занятости, член правительственной комиссии России по миграционной политике);
- Зубов Игорь - статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел России, государственный советник России 1 класса;
- Карлин Александр - заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Меньщиков Владислав Владимирович - руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности России, член правительственной комиссии России по миграционной политике;
- Нарусова Людмила - член Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Рукавишникова Ирина Валерьевна - первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;
- Цепкин Олег - член Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по конституционному законодательству и государственному строительству;
А также граждане Франции:
- Лакапель Жан-Лин - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";
- Оливье Филипп - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";
- Виржини Жорон - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".
Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против чиновников времен Януковича и Азарова.
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