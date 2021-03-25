В Украине за минувшие сутки, 23 марта, зафиксировано 16 669 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

заболели - 16 669 человек;

летальных случаев - 362;

выздоровели - 6 748 человек.

​За все время пандемии:

заболели - 1 596 575 человек;

летальных случаев - 31 135;

выздоровели - 1 283 020 человек.

Сделано 57 818 ПЦР-тестов, 22 950 ИФА-тестов и 47 847 экспресс-тестов на антиген.



Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 267), Одесской (1 235), Житомирской (1 136), Львовской (1 032) и Хмельницкой (989) областях.

Ранее мы писали о том, что вакцина от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca во время новых клинических испытаний показала 100% эффективность в случаях тяжелого течения заболевания. Третья фаза испытаний была проведена на территории США.

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