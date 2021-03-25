Эмили Ратаковски покормила ребенка грудью перед камерой [ Редактировать ]
Совсем недавно у 29-летней американской супермодели Эмили Ратаковски появился на свет первый ребенок. Звезда показала, как кормит грудью младенца на камеру. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.
Отметим, что личико новорожденного Ратаковски скрывает, делая расфокус, или фотографируя его со спины.
Новое фото Эмили подписала следующим образом:
Прекрасный мальчик.
Напомним, Эмили рассказала о своем "интересном" положении в октябре 2020 года, когда ее фотография стала украшением обложки журнала Vogue. Отцом малыша является продюсер и режиссер Себастьян Бир-Макклард, который состоит в браке с Ратаковски с февраля 2018 года. Известно, что свои отношения пара узаконила после нескольких недель знакомства.
Ранее мы писали, что голливудский актер Джош Бролин в четвертый раз стал отцом. Имя девочки Chapel переводится, как "часовня", а Бролин ранее отмечал, что он и его супруга не особенно религиозны, но всегда находили утешение в часовнях.
Читайте также, Милла Йовович родила третьего ребенка. Новорожденную малышку назвали Озиан, а отцом малышки является 44-летний режиссер Пол Андерсон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Американская певица и модельер Дженнифер Лопес представила новую весеннюю коллекцию обуви
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым фото
В США, в резиденции голливудского актера Джонни Деппа задержали бездомного человека
Популярный украинский исполнитель Андрей Данилко, который более известен как Верка Сердючка, стал ведущим одного из выпусков шоу "Орел и решка"
Известная украинская певица Надя Дорофеева показала новое фото, на котором предстала в образе роковой женщины