Совсем недавно у 29-летней американской супермодели Эмили Ратаковски появился на свет первый ребенок. Звезда показала, как кормит грудью младенца на камеру. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

Отметим, что личико новорожденного Ратаковски скрывает, делая расфокус, или фотографируя его со спины.

Новое фото Эмили подписала следующим образом:

Прекрасный мальчик.

Напомним, Эмили рассказала о своем "интересном" положении в октябре 2020 года, когда ее фотография стала украшением обложки журнала Vogue. Отцом малыша является продюсер и режиссер Себастьян Бир-Макклард, который состоит в браке с Ратаковски с февраля 2018 года. Известно, что свои отношения пара узаконила после нескольких недель знакомства.

Ранее мы писали, что голливудский актер Джош Бролин в четвертый раз стал отцом. Имя девочки Chapel переводится, как "часовня", а Бролин ранее отмечал, что он и его супруга не особенно религиозны, но всегда находили утешение в часовнях.

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