Смерть от вакцинации в Украине: Степанов сделал важное заявление [ Редактировать ]
В четверг, 25 марта, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошедший месяц вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано смертельных случаев. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"У нас не было смертей от вакцинации против коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались", - сказал министр.
Также Степанов отметил, что каждый такой случай будет расследоваться.
Также в Минздраве сообщили, что за время вакцинации не использовали 361 дозу вакцин.
Отметим, по состоянию на 25 марта в Украине сделано почти на 100 тысяч COVID-уколов меньше, чем планировали в Минздраве. Степанов добавил, что на сегодня за месяц от коронавирусной инфекции привили 137 026 человек.
Кроме того, украинские медики расследуют каждый случай смерти, который произошел с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации. смерть в Одесской области военной, у которой была прививка от COVID-19 никак не связано с вакцинацией.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что после доставки в Украину вакцина от Sinovac пройдет лабораторный контроль. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
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