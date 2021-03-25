Медработников, которые отказались проходить иммунизацию от коронавирусной инфекции увольнять не будут. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, основной причиной отказов от вакцинации могло послужить то, что большое количество украинских медработников успели переболеть COVID-19.

Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация.

Отмечается, что министр Степанов считает, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно.

Читайте также, по состоянию на 25 марта в Украине сделано почти на 100 тысяч COVID-уколов меньше, чем планировали в Минздраве. Степанов добавил, что на сегодня за месяц от коронавирусной инфекции привили 137 026 человек.

Кроме того, украинские медики расследуют каждый случай смерти, который произошел с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации. смерть в Одесской области военной, у которой была прививка от COVID-19 никак не связано с вакцинацией.

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