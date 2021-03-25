Зеленский подписал закон о снятии ответственности с производителей вакцин [ Редактировать ]
В четверг, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства"". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Он был принят парламентом 19 марта 2021 года.
Данный документ, отметили в пресс-службе, был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения.
Согласно закону теперь после госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов от коронавируса центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере здравоохранения, по решению Кабмина может принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением COVID-вакцин.
В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов от COVID-19.
Если же у гражданина такие последствия будут наблюдаться, то государство обеспечит соответствующие компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабинетом Министров.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.
Напомним, что 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины Sinovac.
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