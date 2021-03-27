У легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159 ВВС Чехии во время тренировочного полета отлетела крышка кабины.

Об этом сообщила представитель генштаба республики Магдалена Дворжакова, передает Idnes.

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По ее словам, экипаж самолета среагировал на происшествие согласно инструкции. Так, пилоты снизили высоту полета штурмовика, после чего он совершил успешную посадку на своем аэродроме.

Крышка кабины была обнаружена в поле. В результате инцидента никто не пострадал.

Дворжакова также отметила, что в настоящий момент причины случившегося изучает комиссия, состоящая из специалистов ВВС, Минобороны и сотрудников завода-производителя Aero Vodochody. Полеты самолетов L-159 из-за ЧП были приостановлены.

Ранее мы писали о том, что в США самолет рухнул на автомобиль. Момент авиакатастрофы попал на видео. Местные жители рассказали журналистам, что слышали ужасный грохот, который вначале приняли на взрыв бомбы.

Также сообщалось, что пассажирский самолет ВВС Мексики потерпел крушение. В результате происшествия погибли семь человек.

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