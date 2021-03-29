У ЦВК почали підрахунок голосів довиборів у Верховну Раду [ Редактировать ]
У Центрвиборчкомі підрахували 91 відсоток бюлетенів на довиборах у 50 окрузі на Донеччині. Наразі першим іде мер Добропілля Андрій Аксьонов, у нього 65 відсотків голосів. Активність виборців склала 21 відсоток.
На 87 окрузі в Івано-Франківській області опрацювали 33 відсотки бюлетенів. Лідирує Василь Вірастюк. Активність виборців була на рівні 35 відсотків.
Нагадаємо, вибори на Прикарпатті призначили після того, як склав повноваження Зиновій Андрійович. Його обрали міським головою Надвірної. На Донеччині достроково припинив повноваження депутат Руслан Требушкін, він став мером Покровська.
Остаточні результати повторного голосування мають оприлюднити до 12 квітня
по теме
Вища рада правосуддя: до суддівської еліти обрали чотирьох нових членів - чому суддівські вибори перетворилися на скандал?
30-31 марта в районе проведения Операции Объединенных сил в Счастье проведут антитеррористические учения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление
Через пандемію звільнилася колосальна кількість медиків - лікарі не витримують навантаження та умов роботи
Как и каждый год, вместе с теплом и солнечными весенними днями активизируются и клещи