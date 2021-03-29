У Центрвиборчкомі підрахували 91 відсоток бюлетенів на довиборах у 50 окрузі на Донеччині. Наразі першим іде мер Добропілля Андрій Аксьонов, у нього 65 відсотків голосів. Активність виборців склала 21 відсоток.

На 87 окрузі в Івано-Франківській області опрацювали 33 відсотки бюлетенів. Лідирує Василь Вірастюк. Активність виборців була на рівні 35 відсотків.

Нагадаємо, вибори на Прикарпатті призначили після того, як склав повноваження Зиновій Андрійович. Його обрали міським головою Надвірної. На Донеччині достроково припинив повноваження депутат Руслан Требушкін, він став мером Покровська.

Остаточні результати повторного голосування мають оприлюднити до 12 квітня