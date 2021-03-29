Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян готовий піти у відставку задля проведення дострокових виборів до парламенту, - про це він заявив під час відвідування Армавірської області.

Політична криза у Вірменії триває вже місяць - відтоді, як відставки Пашиняна зажадали військові Генштабу. Окрім того, Прем'єра звинувачують у капітуляції в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії: