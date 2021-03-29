Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян йде у відставку [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян готовий піти у відставку задля проведення дострокових виборів до парламенту, - про це він заявив під час відвідування Армавірської області.
Політична криза у Вірменії триває вже місяць - відтоді, як відставки Пашиняна зажадали військові Генштабу. Окрім того, Прем'єра звинувачують у капітуляції в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.
Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:
Так, найближчим часом, у квітні, я подам у відставку. Не для того, щоб піти, а задля проведення дострокових парламентських виборів, продовжуючи виконувати обов'язки Прем'єр-міністра. Якщо ви підтвердите наш мандат, то я, наша команда продовжимо служити вам значно краще, ніж раніше. Якщо не підтвердите, ми смиренно передамо мандат тому, кого ви оберете.
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