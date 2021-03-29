В воскресенье, 28 марта, около 18:30 по местному времени, в США, в штате Аляска, рядом с городом Бьютт, упал вертолет Eurocopter AS50. В результате авиакатастрофы погиб чешский миллиардер Петр Келлнер. Об этом сообщает Khaleej Times.

Среди жертв еще четыре человека. Один человек госпитализирован.

Причины крушения устанавливаются. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.

Петр Келлнер - чешский финансист. Учредитель и главный акционер PPF Group N.V. В рейтинге журнала Forbes в 2018 году его состояние оценивается в 15,5 млрд долларов. Его также называют самым богатым человеком Чехии.

Ранее сообщалось, что во Франции на горнолыжном курорте Куршевель разбился вертолет. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения.

Также мы писали о том, что самолет ВВС Парагвая потерпел крушение, погибли семь человек. Власти страны начали расследование инцидента.

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