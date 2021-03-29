Отчет не дает окончательного ответа на вопрос о том, когда, где и как вирус начал распространяться Источник: Associated Press

Версия об утечки коронавируса COVID-19 из лаборатории в КНР маловероятна. К такому выводу пришла ученые Всемирной организации здравоохранения по итогам работы в Ухане. Выводы ученых собраны в докладе, текст которого оказался в распоряжении издания The Washington Post.

В отчете говорится, что коронавирус, скорее всего, перешел от животных к людям через промежуточного носителя, которого еще предстоит определить. Как уточняется в документе, выводы ученых не окончательны и требуют дальнейшего исследования. Дополнительные исследования гипотезы об утечки вируса из лаборатории в Ухане ученые проводить не рекомендуют.

14 января эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский Ухань для изучения происхождения COVID-19. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

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На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако основной версией они считают, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено.

Член международной группы экспертов Питер Дасзак заявил, что, вероятно, новый вирус имеет животное происхождение. Скорее всего, коронавирус впервые появился у животных на территории Китая или Юго-Восточной Азии.

По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории. В докладе допускается возможность того, что вирус появился за пределами Китая, а потом проник в страну.

Эту гипотезу выдвигали власти КНР, против нее выступали США и правительства других западных государств. При этом ученые пришли к выводу, что китайские власти утаивали информацию о распространении вируса.

Документ-отчет ВОЗ все еще не опубликован, СМИ пишут, что это произойдет 30 марта. Вместе с тем журналисты отмечают, что специалисты не дают окончательного ответа на вопрос о том, "когда, где и как вирус начал распространяться".

В докладе допускается возможность того, что вирус появился за пределами Китая, а потом проник в страну. Эту гипотезу выдвигали власти КНР, против нее выступали США и правительства других западных государств.

Как сообщали "Подробности", президент США Джо Байден заявил, что у него есть свои предположения относительно происхождения коронавируса, однако отказался говорить об этом, сославшись на то, что этим вопросом должны заниматься ученые.