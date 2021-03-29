ВОЗ продолжает рассматривать версии происхождения коронавируса [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает рассматривать все версии происхождения коронавируса. Не одна из существующих гипотез не исключена.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.
Он анонсировал, что во вторник будет опубликован отчет расследования происхождения вируса, но подчеркнул, что требуется дальнейшее изучение вопроса.
"Все гипотезы рассматриваются и дальше, их нужно детально изучить", - сказал глава ВОЗ.
Напомним, в середине января 2021 года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса. Эксперт ВОЗ Доминик Дуайер заявил, что власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом.
Мы также писали о том, что в ВОЗ раскрыли реальное происхождение COVID.
В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что у него есть свои предположения относительно происхождения коронавируса.
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