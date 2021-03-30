В Харькове наблюдается почти 90% заполненность коек для инфцированных коронавирусом. Об этом во время совещания в Харьковском городском совете заявила заместитель городского главы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, в настоящее время 732 пациента проходят лечение от COVID-19 в условиях стационара, при этом 438 из них находятся на полной оксигенации (поддержки кислородом). Также во всех поликлиниках города идет тестирование всех людей, которые обращаются в медучреждения с признаками простуды и ОРВИ.

Отмечается, что Харьков останется в "оранжевой зоне" карантина, В случае, если данные по уровню заболеваемости этой недели не превысят показатели прошедшей на 50%. В настоящее время этот показатель составляет 26%.

Ранее мы писали, что в Херсоне зафиксировали вспышку COVID-19 в областной больнице. Для недопущения распространения болезни на 14 дней прекращена плановая госпитализация пациентов в ряде отделений больницы, полностью закрыть медучреждение не могут из-за того, что в области больше нет стационаров.

Кроме того, в Ужгороде Закарпатской области наблюдается сложная ситуация с госпитализацией пациентов с коронавирусной болезнью. По всему городу было только пять свободных коек, на которых могли бы разместить таких пациентов.

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