За сутки в столице коронавируную инфекцию обнаружили у 375 человек. Всего же за период эпидемии в Киеве инфицировались 126 639 жителей, при этом выздоровели 60 152 пациента. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за минувшие сутки заболевание победили 1639 киевлян, а за весь период эпидемии умерли 2292 человека (9 - за минувшие 24 часа).

Отмечается, что среди заболевших:

210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

154 мужчины, возрастом от 23 до 87 лет;

11 детей - от 6 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Днепровском районе (68 случаев), Дарницком районе (62 человека) и Святошинском районе (52 пациента).

Ранее мы писали, что на территории Украины за минувшие сутки лабораторно подтвердили 2779 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Украине подтвердили коронавирус у 1 миллиона 197 тысяч 107 человек.

Кроме того, Украина не может использовать вакцины от COVID. По состоянию на сегодня ни одна из существующих вакцин от коронавируса не завершила третью стадию испытаний.

Читайте также, Президент Украины Владимир Зеленский дал указание главам областей подготовить план вакцинации граждан. Он должен быть очень детальным. Международные переговоры о закупке препарата от COVID-19 находятся на финальной стадии.

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