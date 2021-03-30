Вакцины от коронавирусной инфекции первого поколения, которые в настоящее время разработали для борьбы с существующими штаммами болезни, могут оказаться неэффективными против будущих разновидностей. Столь тревожное мнение высказали медики во время проведенного опроса.

В формировании мнения принимали участие 77 медработников из 28 стран мира. По их словам, ежегодно возникают много разных штаммов, которые способны избегать ответа т иммунитета.

Новые мутации возникают ежедневно. Иногда они находят нишу, которая подходит им больше, чем их предшественникам. Эти "удачливые" варианты могут передаваться эффективнее и потенциально избегать иммунного ответа.

Отмечается, что до того времени, пока свою дозу препарата не получит каждый человек в мире, будет существовать "поле" для развития COVID-19, в том числе и того, который сумеет приспособится к вакцинам.

Читайте также, в Германии регулятор вакцин заявил, что у пациентов, которые получали препарат AstraZeneca, были зафиксированы побочные эффекты в виде образования сгустков крови. Всего зафиксирован 31 случай возникновения тромбоза у вакцинированных препаратом AstraZeneca людей.

Кроме того, в США разработали "вакцину будущего" против штаммов коронавируса. В настоящий момент компания занимается разработкой препарата нового типа, который будет нацелен, в основном, на южноафриканский вариант COVID-19.

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