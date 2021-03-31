У бельгійському студмістечку студенти намалювали протиковідні кола [ Редактировать ]
Протиковідні кола з'явилися на території студмістечка в бельгійському Ґенті. 100 фігур намалювали на найбільш жвавих площах і навіть у парках. У діаметрі кола мають 6 метрів і 4 метри відстані одне між одним.
Так студенти намагаються розв'язати проблему соціальної дистанції. І хоча в Бельгії існує правило - збиратися разом не більш як чотирьом людям на вулиці - такі малюнки, переконують студенти, дозволяють безпечно проводити час на свіжому повітрі.
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