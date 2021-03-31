Американская компания Virgin Galactic, входящая в Virgin Group Ричарда Брэнсона, представила свой новый космолет VSS Imagine. Об этом сообщает пресс-служба компании.

VSS Imagine является первым представителем нового, 3-го поколения космолетов Spaceship III. В настоящее время новейший космолет проходит наземные тесты, к летным испытаниям компания планирует приступить летом на своем полигоне в штате Нью-Мексико.

Virgin Galactic не раскрывает технические характеристики нового космолета и какие полеты он сможет выполнять - суборбитальные или орбитальные. Лишь отмечает, что третье поколение аппаратов Spaceship является "важной вехой в достижении цели по осуществлению 400 полетов в год".

На опубликованных фотографиях видно, что Imagine внешне мало отличается от космолета Unity серии SpaceShipTwo. Главным отличием является зеркальное покрытие корпуса, что обеспечивает защиту от перегрева.

Параллельно компания продолжает работу над вторым космолетом из серии Spaceship III - VSS Inspire и проводит испытательные полеты на аппарате второго поколения Spaceship II - VSS Unity.

Пилотируемый суборбитальный ракетный космоплан VSS Unity был представлен в 2016 году, а в декабре 2018 года достиг высоты в 80 км.

Другой суборбитальный корабль серии Spaceship II - VSS Enterprise - потерпел крушение в 2014 году, один пилот погиб, другой выжил, получив тяжелые травмы.

Разрабатываемые Virgin Galactic космолеты предназначены для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.

Напомним, что недавно космическая компания Virgin Orbit успешно запустила в космос ракету с борта лайнера Boeing 747-400.