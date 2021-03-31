Вице-премьер, министр финансов Грузии Иване Мачавариани ушел в отставку. Он не сообщил, что стало причиной такого решения, а также не рассказал о планах на будущее.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"После почти трехлетней работы на посту министра финансов я планировал уйти с должности еще в конце прошлого года. Однако я отложил принятие этого решения - из-за того, что впереди была процедура утверждения антикризисного бюджета на 2021, а также важные переговоры с Международным валютным фондом", - сообщил Мачавариани.

Ранее сообщалось, что украинцам открыли въезд в Грузию.

Кроме того, перед пересечением границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.).