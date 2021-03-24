С 15 марта в Грузии привились менее 4 тысяч медиков Источник: Радио Свобода

В четверг, 25 марта, в Грузию прибудет первая партия вакцины Pfizer - 29 250 доз. Об этом сообщает Минздрав Грузии.

13 марта в страну поставили 43 200 доз вакцины AstraZeneca. 72 450 доз вакцин Pfizer и AstraZeneca хватит для полной вакцинации 36 225 граждан, при том что население Грузии составляет 3,7 млн человек.

В стране не могут "освоить" даже такие мизерные партии препаратов. По состоянию на среду, 24 марта, вакциной AstraZeneca привились менее 4 тысяч медиков.

Главный иммунолог Грузии, профессор Тенгиз Церцвадзе заявил, что массовая вакцинация "буксует" из-за "беспрецедентной для всего мира пассивности населения" и "скептицизма даже медицинского персонала".

По его словам, к этому привела трагедия в городе Ахалцихе на юге страны. После прививки первой дозой вакцины AstraZeneca там впала в кому, а потом умерла 27-летняя медсестра. После этого в стране началась мощнейшая информационная кампания против вакцинации.

Главный иммунолог Грузии предупреждает что если население не преодолеет страх и недоверие к вакцинам, правительству придется восстанавливать все карантинные меры и ограничения.

По состоянию на 24 марта коронавирус в Грузии подтвержден у 278 625 человек, погибли более 3720 пациентов.

Напомним, что с понедельника, 1 марта, граждане Украины при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус могут полететь в Грузию.