В Грузии срывается вакцинация из-за скептицизма и пассивности населения [ Редактировать ]
Источник: Радио Свобода
В четверг, 25 марта, в Грузию прибудет первая партия вакцины Pfizer - 29 250 доз. Об этом сообщает Минздрав Грузии.
13 марта в страну поставили 43 200 доз вакцины AstraZeneca. 72 450 доз вакцин Pfizer и AstraZeneca хватит для полной вакцинации 36 225 граждан, при том что население Грузии составляет 3,7 млн человек.
В стране не могут "освоить" даже такие мизерные партии препаратов. По состоянию на среду, 24 марта, вакциной AstraZeneca привились менее 4 тысяч медиков.
Главный иммунолог Грузии, профессор Тенгиз Церцвадзе заявил, что массовая вакцинация "буксует" из-за "беспрецедентной для всего мира пассивности населения" и "скептицизма даже медицинского персонала".
По его словам, к этому привела трагедия в городе Ахалцихе на юге страны. После прививки первой дозой вакцины AstraZeneca там впала в кому, а потом умерла 27-летняя медсестра. После этого в стране началась мощнейшая информационная кампания против вакцинации.
Главный иммунолог Грузии предупреждает что если население не преодолеет страх и недоверие к вакцинам, правительству придется восстанавливать все карантинные меры и ограничения.
По состоянию на 24 марта коронавирус в Грузии подтвержден у 278 625 человек, погибли более 3720 пациентов.
Напомним, что с понедельника, 1 марта, граждане Украины при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус могут полететь в Грузию.
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