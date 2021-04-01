Опозиція Грузії обурилась на приїзд Володимира Познера до Тбілісі [ Редактировать ]
У Тбілісі закидали яйцями готель, де зупинився російський журналіст Володимир Познер. Мітинг організували представники і прихильники опозиції, вони вважають неприйнятним прибуття до Грузії "представника російської пропаганди".
Демонстранти домоглися відключення електроенергії у будівлі, самого Познера вимагають видворити. За інформацією місцевих ЗМІ, телеведучий планував відзначити у Тбілісі 87-ий день народження.
У МВС відповіли, що його перебування у країні не суперечить ні закону, ні карантинним вимогам.
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