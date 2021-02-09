В Украине стоматологи бесплатно лечат только детей и в экстренных случаях Источник: Facebook

В Министерстве здравоохранения Украины дали разъяснение относительно стоматологических услуг для населения. В частности, сообщили, в каких случаях украинцы могут бесплатно полечить зубы.

Как сообщает Национальная служба здоровья, "Программа медицинских гарантий" покрывает только ургентную стоматологию для взрослых - снятие острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни.

Бесплатно получить медицинскую помощь можно, если у пациента диагностировали:

пульпит;

перелом зуба;

невралгию тройничного нерва;

химический ожог слизистой рта;

слюнно каменную болезнь;

карбункул и фурункул;

травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

Плановая детская стоматология является бесплатной, потому что она действительно может предотвратить ухудшение общего здоровья.

В "Программе медицинских гарантий" на 2021 год стоматологическую помощь взрослым и детям выделена в отдельный амбулаторный пакет. Он будет покрывать:

ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;

проведения инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;

плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования.

Протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в гарантированный пакет.

Ранее "Подробности" опубликовали материал об основных причинах выпадения зубов.