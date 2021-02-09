Как в Украине бесплатно вылечить зубы: Минздрав дал разъяснение (полный список) [ Редактировать ]
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В Министерстве здравоохранения Украины дали разъяснение относительно стоматологических услуг для населения. В частности, сообщили, в каких случаях украинцы могут бесплатно полечить зубы.
Как сообщает Национальная служба здоровья, "Программа медицинских гарантий" покрывает только ургентную стоматологию для взрослых - снятие острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни.
Бесплатно получить медицинскую помощь можно, если у пациента диагностировали:
- пульпит;
- перелом зуба;
- невралгию тройничного нерва;
- химический ожог слизистой рта;
- слюнно каменную болезнь;
- карбункул и фурункул;
- травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.
Плановая детская стоматология является бесплатной, потому что она действительно может предотвратить ухудшение общего здоровья.
В "Программе медицинских гарантий" на 2021 год стоматологическую помощь взрослым и детям выделена в отдельный амбулаторный пакет. Он будет покрывать:
- ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;
- проведения инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;
- плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования.
Протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в гарантированный пакет.
Ранее "Подробности" опубликовали материал об основных причинах выпадения зубов.
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