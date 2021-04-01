С 1 апреля в Украине обновилась программа медицинских гарантий. В частности, вырос тариф на оказание медицинской помощи при родах. Изменения утверждены постановлением Кабинета министров №133, его перечень опубликовала Национальная служба здоровья.

Самим роженицам и будущим папам ничего платить не нужно - роды в государственных медучреждениях Украины остаются бесплатными. Вырос тариф на роды, который больницам оплачивает государство - с 8 500 грн до 10 382 гривен.

И за естественные роды, и за кесарево сечение Национальная служба здоровья (НСЗУ) платит больницам одинаково. Клиники, которые и принимают роды, и оказывают помощь новорожденным, будут получать повышающие коэффициенты. У них тариф вырос до:

113 725 грн для недоношенных младенцев с весом до 1,5 кг;

для недоношенных младенцев с весом до 1,5 кг; 25 115 грн для малышей весом более 1,5 кг.

На ведение беременности в амбулаторных условиях предусмотрен отдельный пакет, а НСЗУ и больницы и бывшие поликлиники, которые стали диагностическими центрами, должны будут заключить новые контракты.

Будущие мамы получат возможность бесплатно пройти все наблюдение беременности - от взятия на учет, лабораторных анализов и обследования до разработки индивидуального плана ведения беременности и его выполнения.

Бесплатный пакет для рожениц включает:

медицинскую помощь при неосложненных и осложненных родах, в том числе при кесаревом сечении;

обеспечение возможности проведения партнерских родов;

снижение болевых ощущений у женщины во время родов;

лабораторные исследования и инструментальные обследования в круглосуточном режиме;

интенсивная терапия матери и новорожденного и обеспечения их круглосуточной транспортировки в случае осложнений;

вакцинация новорожденного, согласно Календарю профилактических прививок;

лекарственные средства из Нацперечня и расходные материалы, а также лекарственные средства, которые закупаются Минздравом в централизованном порядке;

питание во время пребывания в стационаре.

Напомним, что с 1 апреля в Украине стали бесплатными некоторые стоматологические услуги.