Локдаун с 5 апреля: кто будет контролировать соблюдение ограничений [ Редактировать ]
С 5 апреля в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам. Об этом говорится в постановлении комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, опубликованном на сайте КГГА.
Так, с 5 апреля соблюдение ограничительных мер будут контролировать:
- Национальная полиция,
- патрульная полиция,
- управление Госпотребслужбы в Киеве,
- КП "Муниципальная охрана",
- межрегиональное управление "Укртрансбезопасности",
- районные администрации столицы.
Напомним, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом локдаун в Киеве ужесточат с 5 апреля. Если не принять радикальные меры, может случиться коллапс медицинской системы, общепиты продолжат работать на доставку или на вынос, а продуктовые ярмарки с 1 апреля отменяются.
Кроме того, заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил о том, что с 5 апреля в столице маршрутки, троллейбусы, метро и другие виды общественного транспорта, будут работать по спецпропускам. Уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация об этом будет опубликована.
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