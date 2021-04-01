С 5 апреля в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам. Об этом говорится в постановлении комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, опубликованном на сайте КГГА.

Так, с 5 апреля соблюдение ограничительных мер будут контролировать:

Национальная полиция,

патрульная полиция,

управление Госпотребслужбы в Киеве,

КП "Муниципальная охрана",

межрегиональное управление "Укртрансбезопасности",

районные администрации столицы.

Напомним, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом локдаун в Киеве ужесточат с 5 апреля. Если не принять радикальные меры, может случиться коллапс медицинской системы, общепиты продолжат работать на доставку или на вынос, а продуктовые ярмарки с 1 апреля отменяются.

Кроме того, заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил о том, что с 5 апреля в столице маршрутки, троллейбусы, метро и другие виды общественного транспорта, будут работать по спецпропускам. Уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация об этом будет опубликована.

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