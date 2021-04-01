Для вступления в силу его нужно принять за основу и в целом/ фото: Delo.ua

Верховная Рада Украины может принять закон, который предполагает право выбора для выпускников школ между ГИА (государственной итоговой аттестацией) и ВНО (внешним независимым оцениванием).

Законопроект №5014 рекомендовал украинскому парламенту принять Комитет по вопросам образования, науки и инноваций. Для вступления в силу его нужно принять за основу и в целом. Документ призван минимизировать риски заболевания COVID-19 при оценке результатов обучения учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования.

Отмечается, что выпускники будут иметь право выбора сдачи экзаменов в форме годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Читайте также, в 2021 году процедура проведения Внешнего независимого оценивания может пройти в измененном формате в связи с тем, что в настоящее время в стране не отступила эпидемии коронавирусной инфекции. Шкарлет не уточнил, каким именно образом в этом году могут изменить формат тестирования.

Кроме того, С 1 января 2025 года единственным языком прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) станет украинский. Сейчас язык экзамена для поступления в вузы можно выбирать, языковой омбудсмен добавил, что большое значение имеет качество тестов самого ВНО, а также качество преподавания.

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