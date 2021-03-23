Результаты теста будут известны абитуриентам на их информационных страницах/ фото: Ukranews

Внешнее независимое оценивание в 2021 году пройдет в Украине по плану, независимо от эпидемиологической ситуации в регионах, связанной с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время известно, что предстоящий пробный экзамен, согласно плану, должен состояться 10 апреля 2021 года, а основная сессия начнется 21 мая.

Пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО... Участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.

Отмечается, что результаты пробного теста будут известны абитуриентам-участникам на их информационных страницах 16 апреля. Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, позволяющие им узнать место и время проведения экзамена.

Читайте также, в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что вскоре будет рассмотрен вопрос проекта постановления о премиях для лучших участников ВНО. Премировать будут участников ВНО, поступающих в украинские вузы.

Кроме того, с 1 января 2025 года единственным языком прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) станет украинский. По словам языкового омбудсмена, большое значение имеет качество тестов самого ВНО, а также качество преподавания.

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