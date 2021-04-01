Одна пожежа - семеро безпритульних. На Буковині просто неба залишилася багатодітна сім'я. Будинок, в якому мешкали батьки і п'ятеро їхніх дітей, вигорів дощенту.

Наразі родину прихистила сусідка. А все село намагається зібрати для них гроші на нове помешкання. Чого погорільці потребують найбільше - знає Іван Сірецький.

Чорні стіни та купа обвугленого дерева - все, що залишилось від будинку після пожежі у селі Тисовець. Ще місяць тому тут жила багатодітна сім'я - чоловік із дружиною та п'ятеро дітей. Жінка поралась на кухні, коли відчула запах диму. А вже за мить спалахнув дерев'яний дах. Благо, кажуть господарі, встигли винести з хати газовий балон.

Оксана Кицюра, жителька села Тисовець, погорілець:

Мы баллон вытащили, успела только духовку вытащить и два-три стульчика - все. И документы какие-то. А мои документы сгорели, и детей все сгорело, мы ничего толком не успели.

Першим загоряння побачив сусід. Він же викликав рятувальників.

Василь, житель села Тисовець, сусід погорільців:

Перша - наша сільська, а друга пожежна приїхала чернівецька. Чернівецька перша пожежна сюди догори не могла взагалі виїхати, у неї мотор просто не витяг.

Довелося зливати воду, щоб виїхати нагору. Вогонь гасили сім годин до першої ночі. Допомагав рятувальникам і найстарший син Денис. Каже, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Денис Цурек, житель села Тисовець:

Тут стара мідна, саме в цій хаті була проводка стара. Із-за неї всі ці проблеми. Мали навесні її міняти, але не встигли.

Кілька років тому в будинку замінили вікна. Цьогоріч планували відремонтувати домівку ззовні. А незадовго до пожежі добудували нову простору кухню і ванну.

Оксана Кицюра, жителька села Тисовець, погорілець:

Плакала, конечно, плакала, потому что мы делали с мужем все усилия, чтобы детям было все. И то, знаете, как в миг, все исчезло.

Помешкання відновленню не підлягає. Сім'я тимчасово живе у будинку сусідки, котра зараз у Польщі. Найважче - дітям, які сумують за рідними стінами.

Давид Семенческул, житель села Тисовець:

Ми гралися в телефонах, деколи, якщо не було інтернету, то просто грали в комп'ютер. Ми вчилися тут і все робили, і так і всього нема.

Денис Цурек, житель села Тисовець:

Тут моє дитинство пройшло все і не можу повірити, що воно згоріло. До сих пір.

Погорільцям допомагають волонтери та односельці. Хтось продуктами та одягом, а хтось - грішми. Зібрали певну суму, але щоб придбати інший будинок, цього недостатньо. Тому всім селом шукають небайдужих людей.

Юлія Єреміца, депутатка Великокучурівської сільської ради:

Ми ходили з скринькою безпосередньо з будинку в будинок. Крім того, волонтерський рух розставив у всіх закладах в нашому селі та в інших селах волонтерські скриньки. Крім того, збір грошей був організований у нашій церкві села Тисовець.

Наразі різні варіанти щодо виділення житла родині розглядає місцева влада.