У Мексиці шукають контрабандистів, що закинули дітей у США [ Редактировать ]
У Мексиці шукають контрабандистів, які перекинули через паркан до США двох маленьких дітей. Америку збурило опубліковане відео з тепловізора прикордонного патруля. На ньому видно - двоє дорослих із мексиканського боку переправляють через загорожу сестричок трьох і п'яти років. І залишають їх самих посеред пустелі. Маленьких жителів Еквадору забрали соцслужби.
Уряд Мексики заявляє, що контрабандисти рекомендують мігрантам брати з собою дітей у подорож із Центральної Америки, щоб полегшити прохання про притулок у США.
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