Интервальное голодание - один из популярных способов похудения. В последние годы он пользуется повышенным спросом. Работает оно по следующей схеме: 24 часа в сутки делятся на два окна. В одном умещаются все приемы пищи в день, а во втором происходит голодание, передает newsyou.info.

Размер этих окон может быть разный: 12/12, 14/10, 24/24. Но самым популярным вариантом голодания считается 16/8: употреблять пищу можно в течение 8 часов в день, а на остальные 16 приходится период голодания/

Как интервальное голодание влияет на организм

Периодическое голодание может неблагоприятно влиять на работу организма, спровоцировав головокружения и головные боли из-за изменений в питании, дискомфорт в желудке, изжога и отрыжка. Также не исключается расстройство процесса пищеварения.

Организм также может включить обратную функцию и минимизировать расход жировой ткани, после чего каждая приобретенная калория будет сразу откладываться.

Кроме того, возьмем пример 16/8 - в эти 8 часов мы должны совершить два приема пищи. Если правильно рассуждать, что есть нужно каждые 3-4 часа. И в эти два приема нужно внести достаточное количество белков, жиров и углеводов. Это колоссальная нагрузка на организм. К тому же, во время интервального голодания упражнения должны быть минимальными: йога, пилатес, стрейчинг.

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