Після щеплення 18 мільйонів людей препаратом "АстраЗенека" у Великій Британії зафіксували щонайменше 30 випадків тромбозу. Про це свідчить статистика урядової агенції з питань медичних препаратів. Регулятор підтверджує, що переваг у вакцини набагато більше, ніж ризиків. Але в деяких країнах ЄС і досі відмовляються від щеплення через поодинокі випадки побічних ефектів.

Вакцина або звільнення. Такий вибір постав перед лікарями Італії. Про обов'язкове щеплення від коронавірусу всіх медиків і фармацевтів заявив Прем'єр-міністр - Маріо Драгі. За його словами, тих медиків, які не зроблять щеплення, або переведуть на іншу роботу, або відсторонять на рік без збереження виплат зарплатні.

Антивакцинні настрої існують в Італії вже декілька років. Раніше їх "підігрівали" популістичні партії. За останній тиждень бажаючих щепитися поменшало ще на 5% - через випадки тромбозу у тих, хто отримав укол препаратом "АстраЗенека".

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В Африці виявили новий штам коронавірусу, який може мати до 40 видів мутацій. Про це повідомив глава Африканського центру з контролю і профілактики захворювань. Припускають, що варіант походить із Танзанії, яка не публікує статистику захворюваності.

Лабораторія в Південноафриканській республіці вивчає мутацію. Які вона має особливості, і чи ефективні проти неї наявні вакцини - говорити поки зарано.

Бразилія знову стала осередком коронавірусу. За березень від інфекції померло понад 60 тисяч людей удвічі більше, ніж за попередній місяць. Останніми днями показники пікові до 90 тисяч заражених щодоби. Водночас президент Жаїр Болсонару виступає проти жорсткого карантину.

Вважає, що економічна криза завдає більшої шкоди, ніж пандемія. Вакциновано у країні наразі менше двох відсотків населення - заважають і затримка поставок препаратів, і повільний процес імунізації.

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В Ізраїлі закривають інфекційні відділення, призначені для ковідних пацієнтів. Лікувати більше немає кого, про відсутність нових пацієнтів повідомляють медичні установи по всій країні. У грудні Ізраїль почав масову вакцинацію населення.

З 9 мільйонів осіб понад 5 мільйонів уже отримало хоча б одну дозу препарату, щеплюють здебільшого вакциною "Пфайзер". Причому не лише громадян Ізраїлю, а й іноземців. Вакциновані отримують так званий зелений паспорт, який дозволяє не дотримуватись карантинних обмежень.

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У Франції в рамах боротьби проти COVID-19 заборонили вживати алкоголь у громадських місцях. Відповідну заяву зробив Прем'єр-міністр країни - Жан Кастекс. Нові правила запровадили на тлі третього загальнонаціонального локдауну, що починається відзавтра і триватиме до 2 травня.