Суперечлива вакцина. У Сполучених Штатах конфлікт навколо британсько-шведської сироватки "АстраЗенека". Чому її накопичили на складах десятками мільйонів доз, але і досі не застосовують? І які прогнози? Розкаже Дмитро Анопченко.

Вакцину развозят, пакуют. Соберите динамично плиз.

Запаси - величезні. Намагаючись забезпечити себе вакциною, США підписували всі контракти, які тільки могли. Бронювали "Пфайзер" і "Модерну", запасалися сироваткою від "Джонсон і Джонсон". Накопичили і десятки мільйонів доз "АстраЗенеки".

Але і досі не можуть її використовувати, адже препарат не отримав дозволу від Управління з питань якості лікарських засобів.

А там і на побічні ефекти, що мають місце в Європі дивляться, і ставлення населення до вакцинації в цілому підривати не хочуть. Люди і без того ледь свою думку змінили, а до препаратів, зроблених в Америці, довіра у них традиційно вища.

І от зараз - фактично сенсація. Головний інфекціоніст країни, знаменитий доктор Фаучі, заявив: "відчуваю, що у нас достатньо вакцин, аби задовольнити всі наші потреби і без застосування AstraZeneca". Якщо це рішення ухвалять офіційно, воно матиме два наслідки.

Дасть додаткові аргументи критикам цього препарату. Мовляв, бачите - навіть в Америці його не використовують. А ще (і це найголовніше) - миттєво вивільняться величезні обсяги сироватки.

Адже в такому разі треба буде звільнити склади - і штати свої запаси "АстраЗенеки" зможуть роздати чи продати. Півтора мільйона доз розпорядилися надати Канаді (формально - "в борг", але, схоже, цей борг повертати вже і не доведеться). 2,5 мільйони доз "позичать" Мексиці. Ймовірно, і Україна могла б попросити поділитися. Адже, скоріш за все, власні потреби тут "закриватимуть" власними ж препаратами, тим, що має позначку "made in USA".

І станом на зараз темпи хороші. Президент Байден повідомив, що в країні вже вакцинували майже 75% американців, які старші шістдесяти́ п'яти́ років. Найбільш вразливих до вірусу людей. А тому прогнозує, і поширення інфекції та смертність мають тепер значно знизитися.