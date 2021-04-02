Чрезвычайное положение в Украине: Разумков сделал заявление [ Редактировать ]
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков допустил введение чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с коронавирусом. Однако, по его словам, такое предложение должно поступить от Кабинета министров. Об этом Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"К сожалению, так (возможно введение ЧП - ред.), потому что эту статистику нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошел вопрос коронавируса, в результате сегодня мы видим те показатели, о которых говорим ", - заявил он.
Глава Рады отметил, что Рада будет реагировать на ситуацию с коронавирусом в Украине, если Кабмин предоставит предложение по введению чрезвычайного положения, а президент выдаст указ
"Предложения должны быть предоставлены Кабинетом министров, потому что это эпидемиологическая ситуация, далее они рассматриваются президентом, который издает указ. И на протяжении двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной рады. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета министров не поступало", - отметил он.
Кроме того, в столице карантинные ограничения могут продлить после 16 апреля из-за роста случаев заболеваемости коронавируснлй инфекцией. Киевские власти не могут спрогнозировать развитие заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.
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