Глава Верховной рады Дмитрий Разумков допустил введение чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с коронавирусом. Однако, по его словам, такое предложение должно поступить от Кабинета министров. Об этом Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"К сожалению, так (возможно введение ЧП - ред.), потому что эту статистику нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошел вопрос коронавируса, в результате сегодня мы видим те показатели, о которых говорим ", - заявил он.

Глава Рады отметил, что Рада будет реагировать на ситуацию с коронавирусом в Украине, если Кабмин предоставит предложение по введению чрезвычайного положения, а президент выдаст указ

"Предложения должны быть предоставлены Кабинетом министров, потому что это эпидемиологическая ситуация, далее они рассматриваются президентом, который издает указ. И на протяжении двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной рады. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета министров не поступало", - отметил он.

Кроме того, в столице карантинные ограничения могут продлить после 16 апреля из-за роста случаев заболеваемости коронавируснлй инфекцией. Киевские власти не могут спрогнозировать развитие заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.

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