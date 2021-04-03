Известный украинский певец MELOVIN презентовал автобиографический клип на песню "І кров кипить". Видеоролик опубликован на YouTube-канале артиста.

Главный месседж клипа: "Потеряв близкого человека, мы как бы теряем дом".

Образ исполнителю создавал молодой украинский дизайнер Жан Грицфельд. Впервые MELOVIN появится на экранах на высоких каблуках и в сережках.

Режиссером клипа стал Юрий Движон, известный своим умением неожиданно интерпретировать песни артистов.

"Это был невероятный день съемок, и сам результат, который я увидел, стоил всех наших усилий. Впервые я не давал никакой правки в видео режиссеру. Я задал основную идею клипа, а уже ее с точки зрения режиссуры интерпретировал и реализовал режиссер Юрий Движон. Это был наш творческий тандем, и во время съемок бурлило только творчество. Съемки проходили в поле при низкой температуре, было очень холодно, и процесс был невероятный, и холод не нарушил этой идиллии", - отметил MELOVIN.

К слову, данный видеоклип является началом спецпроекта, который артист представит уже в конце весны.

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