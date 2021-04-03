"І кров кипить": MELOVIN выпустил автобиографический клип [ Редактировать ]
Известный украинский певец MELOVIN презентовал автобиографический клип на песню "І кров кипить". Видеоролик опубликован на YouTube-канале артиста.
Главный месседж клипа: "Потеряв близкого человека, мы как бы теряем дом".
Образ исполнителю создавал молодой украинский дизайнер Жан Грицфельд. Впервые MELOVIN появится на экранах на высоких каблуках и в сережках.
Режиссером клипа стал Юрий Движон, известный своим умением неожиданно интерпретировать песни артистов.
"Это был невероятный день съемок, и сам результат, который я увидел, стоил всех наших усилий. Впервые я не давал никакой правки в видео режиссеру. Я задал основную идею клипа, а уже ее с точки зрения режиссуры интерпретировал и реализовал режиссер Юрий Движон. Это был наш творческий тандем, и во время съемок бурлило только творчество. Съемки проходили в поле при низкой температуре, было очень холодно, и процесс был невероятный, и холод не нарушил этой идиллии", - отметил MELOVIN.
К слову, данный видеоклип является началом спецпроекта, который артист представит уже в конце весны.
Ранее сообщалось, что беременная Альбина Джанабаева выпустила новый клип. Также мы писали о том, что Настя Каменских показала дерзкий клип.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Нововведение вступит в силу в скором времени
Організатори Євробачення розглядають варіанти, як безпечно розсадити глядачів. І вже найближчим часом опублікують регламент заходів
Исследование пройдет в мае в Роттердаме для проверки безопасности массовых мероприятий
Известного рссийского рэп-исполнителя Пашу Техника задержали в Москве
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым фото