Кому пандемія біда, а кому - заробіток! Пам'ятаєте, як на початку карантину активно продавали анти-ковідні дощечки з рунами, різноманітні бейджики, лампи і навіть аерозолі від коронавірусу?

Тепер асортимент шахраїв інший: негативні тести, паспорти імунізації - і байдуже, що їх не існує. І топ-товар... вакцини! На чорному ринку купити можна все - й американський "пфайзер", і британську "астразЕнеку" і китайський "Коронавак".

Ірина Баглай побувала на темному боці інтернету і зазирнула в нетрі вакцинної контабанди. Аби з'ясувати, за скільки продають сироватки і якого кота в мішку підсовують довірливим покупцям.

Світ, де є все. Казка? Аж ніяк!

Все что завтра будет на рынке, оно уже есть здесь.

Це - цифровий темний світ.

1200 пропозицій є кожної миті, коли ви потрапляєте до даркнету.

Ліки від корони, будь-які існуючі вакцини і навіть те, чого ще НЕ існує - паспорти щеплень! Є - все! Питання лише в грошах.

Від 500 до 1000 доларів.

Даркнет (або темний бік інтернету) - мережа, де можна придбати будь-що: зброю, наркотики, інструкцію, як зібрати атомну бомбу і... панацею від коронавірусу. Даркнет оперативно реагує на запити наляканого людства.

Одед Вануну, керівник напрямку з пошуку слабких місць компанії Check Point:

Як тільки лікарні повідомили, що якийсь засіб допомагає від ковіда, він одразу з'являвся у даркнеті. У листопаді 2020 року, коли американський регулятор ринку ліків збирався дозволити вакцину Модерна, ми помітили, що виник новий ринок.

Чорний ринок вакцин. І ставки тут удесятеро вищі, ніж за ліки чи липові негативні ПЛР-тести. Одед Вануну - спеціаліст із кібербезпеки, який якраз і стежить за підпільною торгівлею.

Одед Вануну, керівник напрямку з пошуку слабких місць компанії Check Point:

Якщо спочатку вони доставляли до США і Великої Британії, то зараз буквально по всьому світу від Австралії до Канади.

Та знайти двері у "темний маркет" не просто. Ми звернулися по допомогу до "білого" хакера з Ізраїлю. Ілля Шахтин даркнет знає досконало.

Ілля Шахтин, спеціаліст з кібербезпеки:

Справки на наличие или отсутствие коронавируса, тесты, сертификаты от коронавируса, хотите будете больной, хотите нет.

Ціна питання - приблизно 50 доларів. Та найбажаніший товар на цьому ринку - вакцина. Найцінніша - "Пфайзер". Сайт, де її пропонують купити, завантажується повільно, бо з'єднання проходить через кілька країн - аби не відстежили. Ілля зв'язався з продавцем.

Ілля Шахтин, спеціаліст з кібербезпеки:

Человек быстро сказал, ребята, мы отправляем вакцину из Израиля, он не сказал, что он сам в Израиле, но вакцина отсюда. Пересылка по всему миру, из Израиля. Пожалуйста, хотите в Палестину, хотите в Россию, куда угодно.

А оформлять покупку, увага!... як гуманітарну допомогу! Вартість флакона - 120 доларів.

Ілля Шахтин, спеціаліст з кібербезпеки:

Прикрепим даже, говорит, маркер какой-нибудь правительственный. Все это в небольшом контейнере, отправим замороженной, сухой лед туда положим и хранится до 30 дней спокойно.

Продаж вакцин у всьому світу можливий лише на рівні урядів. В Ізраїлі вільно придбати сертифіковану сироватку - не реально. Інша річ флакони. Використані - викидають, а шахраї їх... підбирають, наповнюють хтозна чим і продають! І піймати даркнет-бізнесменів нелегко.

Одед Вануну, керівник напрямку з пошуку слабких місць компанії Check Point:

Спілкування з ними відбувається у шифрованих месенджерах типу телеграм чи вотсап. Вони відповідають на будь-які питання. Вони гарантують, що можуть доставити вакцину за допомогою DHL, UPS і тому подібне.

Дві дози Пфайзера. На наш запит відгукнулися. Ціна нижча за "чорно-ринкову" - 400 доларів. Доставка в Київ - без проблем. 72 години. Та ще й з температурною гарантією, у контейнері з сухим льодом.

Та все ж найвірогідніше, що ми б просто "подарували" 400 зелених. Бо шахраї намагаються обвести навколо пальця навіть міністрів! Ця афера могла потягнути на 14 мільярдів євро, та її вчасно розсекретили. Європейське бюро боротьби із шахрайством заявило: 12 країнам ЄС пропонували придбати неіснуючу вакцину.

І добре, якщо лише "попадете на гроші". Користувачі даркнету більше"ризикують" все ж таки отримати замовлення.

Щоправда, велике питання - чи буде це вакцина, чи... простий фізрозчин. Шахраї - провізори з Китаю саме так і збагачувались на продажу "пустушок". Гадаєте не було покупців? Чи когось насторожила дивна упаковка? Чи температурні вимоги зберігання?

Якби ж то! 3 тисячі доз надійшли за адресами.

І давайте порахуємо - який же навар мають шахраї? За середньої ціни АстразЕнеки на чорному ринку у 500 доларів - за хвилину розфасовки на цьому столі у нас з*явилась гіпотетично тисяча доларів.

Скандал з підпільним Пфайзером розгорівся і в Україні на початку року. Жодного флакона офіційно в нас ще не було, а в одній з приватних клінік її нібито вже кололи. За 3 тисячі доларів.

Олександр Гришаков, юрист:

Есть АстраЗенека не Индия, или есть Пфайзер. Маленькими партиями привозится в Украину.

Контрабандні або підробні вакцини - це товар для багатих. А от інший - більш ходовий. Потрібний негативний тест? На допомогу поспішають фальшиво-довідники. У загальному доступі - широкий асортимент послуг: дешево і швидко. Завантаженність на лінії - не додзвонитися.

В данный момент все наши менеджеры заняты.

Та я наполеглива…

Можна отримати довідку з негативним тестом? - Можна, без проблем. Сьогодні для Єгипту робили тестів 4.

Від мене - фото паспорта, від виробника - фото довідки, де я здорова. Ціна "липового здоров'я" - півтисячі гривень.

У клініці воно не зареєстровано, але тест нічим не відрізняється від оригінального, є мокра печатка, кью ар код, переклад на англійську мову. Щоб перевірити, їм треба подзвонити до клініки і запитатися.

Більше того, турботливий продавець перепитує: чи не проходить мій маршрут через польський кордон.

Польща вже українські тести не приймає з 30 березня. - А чому не приймають? - Поляки взнали, що багато люди не здають на тест, а получають результат і відповідно там дуже велика захворюваність.

Насамкінець питаю, чи бува немає в них... новинки: довідки про вакцинацію?

Є така послуга у вас, як довідка про те, що я вакцинувалась. - Ні, немає.

Україну від цих фальшивок рятує відсутність, власне, самого паспорта вакцинації. У МОЗі кажуть: поки всі дані вносять в базу е-хелс.

Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації:

Відповідно які вимоги будуть у наших сусідів ми можемо цю інформацію вивантажувати і надати їм доступ для перевірки достовірності даних.

А тільки-но провакцинують більшість українців, то теж видаватимуть паспорти, як європейцям. Платформа - "Дія".

Михайло Радуцький, голова Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування:

У цьому реєстрі має бути не лише прізвище ім'я домашня адреса людини провакцинованої, там обов'язково має бути прізвище ім'я по батькові з його телефоном і адресою лікаря який це зробив. І найголовніше там має бути введений штрих-код такий самий і номер серії, який є на тій вакцині, яку зробили.

А поки, якщо дуже потрібно, українцям видаватимуть паперові довідки про вакцинацію, роздруковані з е-хелсі. А це значить, що скоро асортимент продавців липи - збільшиться.

Олександр Гришаков, медичний юрист:

Ответственность за изготовление она минимальная - 17 тысяч грн. Тот человек, который покупает пользуется и использует эту справку - 850 грн.

Треба суворіше карати - будемо. Народні депутати кажуть: готові і суми штрафів збільшувати, і кримінальну відповідальність. Але як протидіяти нелегально ввезеним вакцинам? Кіберзахисники кажуть: даркнет впевнено посувається у бік і нашої країни.