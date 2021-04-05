На Волыни военный выстрелил себе в голову из автомата [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В Ковельском районе Волынской области покончил с собой 20-летний солдат срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Трагедия произошла вечером в пятницу, 2 апреля. Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Беларусью, пустил себе пулю в голову из автомата 20-летний житель Николаева.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство, тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, что 2 апреля аналогичная трагедия в учебном центре ВСУ "Десна" под Черниговом, где 25-летний военнослужащий-контрактник выстрелил себе в голову из АК-74. Патроны он принес с собой, поскольку боевые на учениях бойцам не выдавали.
Как сообщали "Подробности", в ночь на пятницу, 1 апреля, на Донбассе застрелился боец ВСУ. Инцидент попал на камеру. Из видео понятно, что находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок.
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