В понедельник, 5 апреля, первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявил, что в столице за 13-ю неделю 2021 года зарегистрировано 26 276 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас показатель заболеваемости составляет 885,5 и превышает эпидемический порог на 18,2%.

В медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 1987 человек, из них 78 детей.

Всего в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 6529 (снижение на 12,8%), взрослых - 19747 человек (рост на 3,5%).

При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 18,3% - зарегистрировано 2886 случаев.

Читайте также, почти 200 тысяч человек слегли с ОРВИ после 8 марта. Интенсивный показатель заболеваемости на 8,1% превысил эпидемический порог, который рассчитан для Украины. Это на 9,5% меньше аналогичного периода прошлого сезона.

Кроме того, за сутки в столице зафиксировали 1100 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 162 291 инфицированных COVID-19, наибольшее количество инфицированных находится в трех районах столицы.

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