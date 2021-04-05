В Сумах центр "закроют" для людей без масок [ Редактировать ]
В городе Сумы, соблюдение масочного режима будут контролировать патрульные полицейские. Так, попасть в центр города без маски будет невозможно. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
С такой инициативой выступил городской голова Сум Александр Лысенко, поручив начальнику отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и оборонной работы Станиславу Кононенко разработать схему нахождения патрульных постов.
Мы должны перекрыть движение тем, кто ходит без масок, чтобы люди знали - за отсутствия маски по улице не пройти. Конечно, обеспечить посты по всему городу сложно, но в центре они точно должны быть, например на ул. 9 Мая, ул. Засумская, ул. Воскресенская, ул. Горького и др.
Он выразил надежду, что это поможет людям понять, что когда из дома выходишь, надо взять с собой маску.
Ведь другого пути нет - или вакцинация, или маски, социальная дистанция и дезинфекция.
Ранее сообщалось, что женщина избила водителя автобуса после просьбы надеть маску. Также мы писали том, что в супермаркете Киева уволили кассира за отказ обслуживать на украинском языке.
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